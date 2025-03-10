19-летний водитель сядет на скамью подсудимых за ДТП со смертельным исходом

10 марта 2024 года обвиняемый, управляя автомобилем марки «БМВ», на 20 километре автодороги «Калининград-Долгоруково» выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением транспортного средства и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем марки «Фиат». В результате ДТП водитель и пассажир «БМВ» получили травмы, а 45-летний водитель «Фиата» скончался на месте.