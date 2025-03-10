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19-летний водитель сядет на скамью подсудимых за ДТП со смертельным исходом

В Калининградской области обвиняемый в смертельном ДТП в Багратионовске предстанет перед судом: 19-летний водитель нарушил правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Источник: Kaliningradnews

10 марта 2024 года обвиняемый, управляя автомобилем марки «БМВ», на 20 километре автодороги «Калининград-Долгоруково» выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением транспортного средства и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем марки «Фиат». В результате ДТП водитель и пассажир «БМВ» получили травмы, а 45-летний водитель «Фиата» скончался на месте.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.