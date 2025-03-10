Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест

Митрошину обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, блогер получила более 127 млн руб. за счет уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Эти средства она легализовала, купив недвижимости в Москве.
СКР просил арестовать обвиняемую, так как на нее было заведено розыскное дело и она проживала на постоянной основе в ОАЭ, где и могла скрыться. Прокуратура же отметила, что Митрошина сотрудничает со следствием, а розыскное дело на нее завели в день задержания.
Александру Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи, на следующий день ее доставили в Москву. Она также проходила фигуранткой по делу об уклонении от уплаты налогов, но позже адвокат блогера сообщил, что она выплатила ФНС 666 млн руб. в качестве уплаты задолженности, и дело прекратили. Митрошина польностью признала вину.