Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест

СКР просил арестовать обвиняемую, так как на нее было заведено розыскное дело и она проживала на постоянной основе в ОАЭ, где и могла скрыться. Прокуратура же отметила, что Митрошина сотрудничает со следствием, а розыскное дело на нее завели в день задержания.