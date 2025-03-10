В Омске суд вынес приговор экс-чиновнице за растрату за якобы третье высшее

Сегодня, 10 марта, суд огласил приговор экс-директору БУ ОО «Омский центр кадастровой оценки и технической документации» Ольге Лузиной. Ее обвинили в растрате 216 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В ноябре 2021 года омичка попросила своих подчиненных перевести 216 тысяч рублей в образовательную организацию в качестве оплаты за то, что она получила третье высшее образование.
В мае 2022 года чиновница во время проведения прокурорской проверки поручила заменить локальный правовой акт об обучении сотрудников. На тот момент он занимала должность замминистра имущественных отношений Омской области.
На омичку завели уголовное дело по факту растраты. Свою вину в совершении преступления женщина не признала, но возместила ущерб.
Центральный районный суд города Омска признал чиновницу виновной и назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей.
Ранее «КП Омск» сообщала, что что председатель омского ТСН отправится в колонию за растрату 3,8 млн рублей.