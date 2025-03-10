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Очевидцы массового ДТП в Казани: «Водитель потерял сознание за рулем»

Водитель такси, который сбил людей возле автобусной остановки в Казани, потерял сознание за рулем. Об этом корреспонденту Татар-информа рассказали очевидцы произошедшего.

Источник: ИА Татар-информ

Выяснилось, что мужчина управлял арендованным автомобилем такси. В какой-то момент ему стало плохо, и он потерял управление, рассказывают очевидцы.

Кондуктор автобуса, в который врезался автомобиль, рассказал, что водитель иномарки «выглядел одурманенным и вел себя неадекватно». Однако официальные подтверждения состояния алкогольного опьянения автомобилиста на данный момент отсутствуют.

По данным МВД по РТ, водитель арендованного автомобиля «Москвич», следуя по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать автобус, остановившийся для высадки пассажиров, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из автобуса.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По последним данным Минздрава РТ, в результате ДТП пострадали 11 человек. Установление причин и обстоятельств аварии взято на контроль в прокуратуре Татарстана.