Очевидцы массового ДТП в Казани: «Водитель потерял сознание за рулем»

По данным МВД по РТ, водитель арендованного автомобиля «Москвич», следуя по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать автобус, остановившийся для высадки пассажиров, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из автобуса.