Очевидцы массового ДТП в Казани: «Водитель потерял сознание за рулем»

Выяснилось, что мужчина управлял арендованным автомобилем такси. В какой-то момент ему стало плохо, и он потерял управление, рассказывают очевидцы.
Кондуктор автобуса, в который врезался автомобиль, рассказал, что водитель иномарки «выглядел одурманенным и вел себя неадекватно». Однако официальные подтверждения состояния алкогольного опьянения автомобилиста на данный момент отсутствуют.
По данным МВД по РТ, водитель арендованного автомобиля «Москвич», следуя по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать автобус, остановившийся для высадки пассажиров, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из автобуса.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По последним данным Минздрава РТ, в результате ДТП пострадали 11 человек. Установление причин и обстоятельств аварии взято на контроль в прокуратуре Татарстана.