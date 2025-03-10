Арестована на два месяца: в Кумертау женщина поссорилась с супругом и зарезала его

Вчера, 9 марта, жительницу башкирского города Кумертау арестовали по подозрению в убийстве мужа. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов республики.
Согласно материалам уголовного дела, в минувшую пятницу, 7 марта, у себя в квартире 46-летняя женщина, будучи пьяной, в ходе ссоры ударила супруга ножом в грудь. От ранения мужчина скончался на месте.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Кумертауский межрайонный суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил заключения женщину под стражу на два месяца — до 7 мая.
Постановление инстанции пока еще не вступило в законную силу.
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