Нижегородца арестовали за похищение людей

По данным следствия, похищение было совершено 28 февраля. Установлено, что мужчина похитил жертв из дома и на автомобиле перевез на скотоводческую ферму, где впоследствии удерживал. Местонахождение одного из потерпевших до сих пор не установлено. 8 марта 2025 года мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Обвиняемый вину не признает. Суд заключил его под стражу по 5 мая включительно.