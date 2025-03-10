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Нижегородца арестовали за похищение людей

Мужчину, обвиняемого в похищении двух людей, задержали 7 марта. Об этом сообщается в картотеке дел Ардатовского районного суда.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным следствия, похищение было совершено 28 февраля. Установлено, что мужчина похитил жертв из дома и на автомобиле перевез на скотоводческую ферму, где впоследствии удерживал. Местонахождение одного из потерпевших до сих пор не установлено. 8 марта 2025 года мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Обвиняемый вину не признает. Суд заключил его под стражу по 5 мая включительно.

Ранее сообщалось, трое московских предпринимателей похитили более 80 млн рублей из бюджета Нижнего Новгорода.