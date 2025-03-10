Власти Анапы намерены судиться с владельцами затонувших в Черном море танкеров

«Заявление подали в Арбитражный суд Краснодарского края», — сообщили в мэрии.
Суть требований со стороны властей Анапы пока не ясна. Тем временем ликвидация последствий крушения танкера продолжается.
АНАПА, 10 марта, ФедералПресс. Мэрия Анапы подала иск к ООО «Кама шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть», которые являются владельцами потерпевших крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».
«Заявление подали в Арбитражный суд Краснодарского края», — сообщили в мэрии.
Суть требований со стороны властей Анапы пока не ясна. Тем временем ликвидация последствий крушения танкера продолжается.