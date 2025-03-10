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Власти Анапы намерены судиться с владельцами затонувших в Черном море танкеров

АНАПА, 10 марта, ФедералПресс. Мэрия Анапы подала иск к ООО «Кама шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть», которые являются владельцами потерпевших крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Заявление подали в Арбитражный суд Краснодарского края», — сообщили в мэрии.

Суть требований со стороны властей Анапы пока не ясна. Тем временем ликвидация последствий крушения танкера продолжается.