С площадки под Анапой вывезли более 74 тысяч тонн загрязненного грунта

Вывоз песка осуществляется в круглосуточном режиме. Самосвалы загружают пропитанный нефтепродуктами грунт и отправляют его на утилизацию.
Перед транспортировкой автомобили проходят взвешивание до и после погрузки. Затем груз пломбируют и отправляют на сертифицированное предприятие «Биопотенциал», где проводится обеззараживание.
Ранее в Анапе протестировали установку «Аэрощуп» для очистки морского дна от нефтепродуктов. Технологию применили на пирсе в Джемете, где зафиксированы загрязнения.
Загрязнение побережья Кубани нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря. Выброс мазута на прибрежную полосу произошел на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.