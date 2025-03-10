Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске машина из-за ДТП вылетела на тротуар и снесла пешехода

Омская Госавтоинспекция сообщила, что в понедельник, 10 марта 2025 года, около 15 часов случилось ДТП с пострадавшим пешеходом.

«Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “Форд”, мужчина 1999 г. р., в районе пересечения проспекта Космический и улицы Товстухо при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем “Джили” под управлением женщины 1988 г. р. После удара автомобиль “Джили” выехал на тротуар и допустил наезд на пешехода — женщину, а затем допустил наезд на препятствие (металлическое ограждение)», — передает ведомство.

В результате ДТП пешеходу потребовалась помощь медиков. По факту происшествия проводится проверка.