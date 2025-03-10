В Омске машина из-за ДТП вылетела на тротуар и снесла пешехода

«Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “Форд”, мужчина 1999 г. р., в районе пересечения проспекта Космический и улицы Товстухо при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем “Джили” под управлением женщины 1988 г. р. После удара автомобиль “Джили” выехал на тротуар и допустил наезд на пешехода — женщину, а затем допустил наезд на препятствие (металлическое ограждение)», — передает ведомство.