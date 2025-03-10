Что известно о ДТП с 11 пострадавшими в Казани: подробности и уголовное дело

По предварительным данным, автомобиль пытался объехать автобус и врезался в остановку на улице Вишневского. По словам пассажира такси, у водителя, предположительно, мог случиться приступ эпилепсии. По данным СМИ, в момент аварии автомобилист якобы мог быть в состоянии наркотического опьянения либо уснуть за рулем.