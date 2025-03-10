Что известно о ДТП с 11 пострадавшими в Казани: подробности и уголовное дело

Что случилось.
По предварительным данным, автомобиль пытался объехать автобус и врезался в остановку на улице Вишневского. По словам пассажира такси, у водителя, предположительно, мог случиться приступ эпилепсии. По данным СМИ, в момент аварии автомобилист якобы мог быть в состоянии наркотического опьянения либо уснуть за рулем.
Пострадавшие.
В результате ДТП пострадали 11 человек. Девять были доставлены в больницы с травмами средней степени тяжести, двум оказали помощь на месте, им не потребовалась госпитализация.
Среди госпитализированных — восемь взрослых, которых поместили в 7-ю городскую клиническую больницу, и один ребенок, направленный в Детскую республиканскую клиническую больницу.
На место происшествия были оперативно направлены четыре бригады скорой медицинской помощи и две бригады медицины катастроф для оказания помощи пострадавшим.
Уголовное дело.
Пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану подтвердила в телеграм-канале, что ДТП совершил водитель такси, который при попытке объехать маршрутный автобус совершил наезд на находившихся на остановке граждан. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Работу следственных органов на месте ЧП координирует прокуратура.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион погиб в ДТП в Нижегородской области.