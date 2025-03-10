Суд в Москве приговорил мужчину к 6 годам колонии за аферы с криптовалютой

По данным надзорного ведомства, преступную схему Малов начал реализовывать еще в ноябре 2022 года. Вместе с соучастниками он создал в мессенджере группу по инвестированию цифровой валюты в NFT-проект. Выдавая себя за успешного криптоинвестора, он знакомился с людьми, которым сообщал, что занимается привлечением денег в бизнес-проект, и убеждал, что его знакомый художник создает NFT-картины, размещает их на различных ресурсах, после чего цена возрастает, и впоследствии якобы можно получать прибыль. Затем он добавлял их в чат, где якобы размещалась информация о сделках.