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Суд в Москве приговорил мужчину к 6 годам колонии за аферы с криптовалютой

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к 6 годам лишения свободы лжекриптоинвестора Илью Малова, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

«С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд приговорил Малова к 6 годам колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, от действий злоумышленника пострадали пять человек. Общий ущерб превысил 70 млн рублей.

По данным надзорного ведомства, преступную схему Малов начал реализовывать еще в ноябре 2022 года. Вместе с соучастниками он создал в мессенджере группу по инвестированию цифровой валюты в NFT-проект. Выдавая себя за успешного криптоинвестора, он знакомился с людьми, которым сообщал, что занимается привлечением денег в бизнес-проект, и убеждал, что его знакомый художник создает NFT-картины, размещает их на различных ресурсах, после чего цена возрастает, и впоследствии якобы можно получать прибыль. Затем он добавлял их в чат, где якобы размещалась информация о сделках.

После того как Малов получал права на цифровую валюту, он переставал выходить на связь. Похищенную криптовалюту он переводил на заранее созданные цифровые кошельки. С целью легализации преступного дохода мужчина приобрел недвижимость стоимостью 30 млн рублей и Lamborghini за 27 млн рублей.