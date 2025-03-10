В Екатеринбурге мужчина избил двух студентов и устроил стрельбу

URA.RU сообщает, что после этого к Чувашову выбежали его соседи и попытались его образумить. Тот хотел выстрелить и в них, однако не смог. Бахтияр в разговоре с E1.RU отметил, что после всего случившегося поехал с друзьями в отдел полиции № 12, туда же был доставлен Чувашов. «С нас всех взяли объяснения, Вячеслава отпустили. Провели освидетельствование у него или нет — непонятно», — рассказал пострадавший. Он подал на Чувашова заявление в полицию.