При тушении пожара в Соликамске погибли сотрудники МЧС

По данным краевого МЧС, сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на ул. Толстого поступило 10 марта в 14 часов 16 минут. К месту вызова прибыли 43 сотрудника противопожарной службы и 11 единиц техники. Площадь пожара составила 170 кв. м. В ходе пожара произошло обрушение кровли, два сотрудника МЧС России оказались под завалами, их спасти не удалось.