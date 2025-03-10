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При тушении пожара в Соликамске погибли сотрудники МЧС

В ходе тушения пожара, возникшего в одном из домов Соликамска, погибли два сотрудника краевого МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным краевого МЧС, сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на ул. Толстого поступило 10 марта в 14 часов 16 минут. К месту вызова прибыли 43 сотрудника противопожарной службы и 11 единиц техники. Площадь пожара составила 170 кв. м. В ходе пожара произошло обрушение кровли, два сотрудника МЧС России оказались под завалами, их спасти не удалось.