В Башкирии легковушка врезалась в электростолб: пострадала женщина

Как сообщает Госкомитет республики по ЧС, все случилось неподалеку от железнодорожного переезда в селе Субханкулово. Водитель «Лады Весты» влетел в электроопору. Прибывшим на место спасателям пришлось деблокировать из покореженного авто 35-летнюю женщину. Пострадавшую передали медикам. В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться автоинспекторам.