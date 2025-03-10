Как сообщает Госкомитет республики по ЧС, все случилось неподалеку от железнодорожного переезда в селе Субханкулово. Водитель «Лады Весты» влетел в электроопору. Прибывшим на место спасателям пришлось деблокировать из покореженного авто 35-летнюю женщину. Пострадавшую передали медикам. В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться автоинспекторам.
В Башкирии легковушка врезалась в электростолб: пострадала женщина
Сегодня, 10 марта, в Туймазинском районе Башкортостана произошла авария, в которой пострадала 35-летняя женщина.