В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута

«На нескольких участках берега Анапы 10 марта обнаружили незначительные выбросы мазута», — говорится в сообщении.
Речь идёт о пляже рядом с устьем реки Можепсин, участке на Бугазской косе, где также есть выбросы мелкой фракции нефтепродуктов. Выброшенные морем капли мазута зафиксированы и на участке между селом Витязево и станицей Благовещенской. Повторные выбросы нефтепродуктов также выявили команды Кавказского и Белоглинского районов, добавляют власти.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» был полностью завершён, вывезены поседение его конструкции с мыса Панагия.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.