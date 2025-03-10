Азербайджан отказал в экстрадиции в Россию «золотой судьи» Хахалевой

БАКУ, 10 мар — РИА Новости. Запрос об экстрадиции в РФ экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, арестованной ранее в Баку, не был удовлетворен азербайджанским судом, сообщает в понедельник азербайджанское агентство АПА.
В январе Хахалеву задержали в аэропорту Баку. Пятого февраля в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Хахалевой, объявленной в международный розыск Следственным комитетом РФ, об изменении меры пресечения. Решением суда мера пресечения в виде ареста в отношении Хахалевой была отменена, и прокуратурой Хазарского района Баку в отношении нее была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.
«Запрос о ее (Елены Хахалевой — ред.) экстрадиции (в Россию — ред.) не был удовлетворен судом. В экстрадиции Елены Хахалевой в Россию отказано», — сказала агентству адвокат бывшей судьи Шахла Гумбатова.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.
Хахалева впоследствии объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери — крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе как его друзья участвовали в торжестве на правах гостей.
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог». Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК РФ, содержит признаки подлога.