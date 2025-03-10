Азербайджан отказал в экстрадиции экс-судьи Елены Хахалевой

Елену Хахалеву заочно арестовали и объявили в розыск 2022 году. По версии следствия, судья на протяжении трех с половиной лет получала зарплату за те дни, когда она не работала. В частности, в период с января 2016 по июль 2019 года она 127 раз не приходила на работу без уважительных причин. Следствие оценило ущерб от действий бывшей судьи в 1,2 млн руб.