Бывшему замгубернатора Ростовской области отказали в УДО

Железнодорожный суд Ростова отказал Сергею Сидашу в освобождении по условно-досрочному.
Адвокат обвиняемого Александр Полянский отметил, что его подзащитный получил отказ из-за того, что ранее на суде он частично признал свою вину.
Отметим, что Сергея Сидаша задержали в мае 2019 года. Тогда его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве «Ростов Арены».
В 2022 году 25 октября Кировский районный суд признал бывшего чиновника виновным. Тогда его приговорили к четырем годам условно, однако после срок заменили на четыре года заключения в колонии общего режима.