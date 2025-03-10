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Бывшему замгубернатора Ростовской области отказали в УДО

Бывшему замгубернатора Ростовской области Сергею Сидашу отказали в УДО. Об этом сообщает «DonDay».

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Железнодорожный суд Ростова отказал Сергею Сидашу в освобождении по условно-досрочному.

Адвокат обвиняемого Александр Полянский отметил, что его подзащитный получил отказ из-за того, что ранее на суде он частично признал свою вину.

Отметим, что Сергея Сидаша задержали в мае 2019 года. Тогда его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве «Ростов Арены».

В 2022 году 25 октября Кировский районный суд признал бывшего чиновника виновным. Тогда его приговорили к четырем годам условно, однако после срок заменили на четыре года заключения в колонии общего режима.