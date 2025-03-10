Велосипедист пострадал в ДТП на регулируемом переходе в Пинске

На дорогах Брестской области за прошедшую неделю произошло девять ДТП, в которых девять человек пострадали. Сотрудники ГАИ за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлекли 769 пешеходов, в том числе 82 пьяных. Также 292 пешехода наказали за то, что они в темное время суток передвигаются без фликеров. Помимо этого, правоохранители задержали 32 водителя за пьяное вождение и 126 бесправников.