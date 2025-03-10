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Велосипедист пострадал в ДТП на регулируемом переходе в Пинске

10 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске в ДТП на регулируемом переходе пострадал велосипедист, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 9 марта около 19.30 на улице Брестской. По предварительным данным, за рулем автомобиля Audi был 62-летний местный житель. На перекрестке, поворачивая направо на разрешающий сигнал светофора, водитель легковушки сбил 23-летнего жителя Пинского района. Молодой человек пересекал проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на «зеленый».

Велосипедист получил травмы. Его госпитализировали. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

На дорогах Брестской области за прошедшую неделю произошло девять ДТП, в которых девять человек пострадали. Сотрудники ГАИ за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлекли 769 пешеходов, в том числе 82 пьяных. Также 292 пешехода наказали за то, что они в темное время суток передвигаются без фликеров. Помимо этого, правоохранители задержали 32 водителя за пьяное вождение и 126 бесправников.