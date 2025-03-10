В Ревде после отравления людей закрыли четыре точки общепита

После того как у нескольких жителей Ревды были диагностированы острые кишечные инфекции, выяснилось, что все они употребляли еду в различных заведениях быстрого питания. Первоуральским отделом Роспотребнадзора были проведены проверки в указанных организациях. В ходе инспекций вскрылись грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в деятельности. Было установлено, что в этих точках общепита не соблюдается последовательность технологических этапов приготовления пищи, отсутствуют системы водоснабжения и водоотведения, не осуществляется контроль качества сырья и готовой продукции, а персонал не имеет необходимых медицинских книжек, а также другие нарушения.