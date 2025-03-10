В Ревде после отравления людей закрыли четыре точки общепита

В городе Ревде Свердловской области временно приостановлена деятельность четырех предприятий общественного питания. Их закрыли на 30 суток из-за нарушений санитарных норм, сообщает региональный Роспотребнадзор.
После того как у нескольких жителей Ревды были диагностированы острые кишечные инфекции, выяснилось, что все они употребляли еду в различных заведениях быстрого питания. Первоуральским отделом Роспотребнадзора были проведены проверки в указанных организациях. В ходе инспекций вскрылись грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в деятельности. Было установлено, что в этих точках общепита не соблюдается последовательность технологических этапов приготовления пищи, отсутствуют системы водоснабжения и водоотведения, не осуществляется контроль качества сырья и готовой продукции, а персонал не имеет необходимых медицинских книжек, а также другие нарушения.
Во избежание дальнейшего причинения вреда здоровью потребителей работа данных заведений была немедленно остановлена. На основании материалов, предоставленных Первоуральским отделом Роспотребнадзора, Ревдинский городской суд вынес решение о приостановке деятельности указанных точек.
В ведомстве напомнили о том, что уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Ревде находится в пределах многолетних средних показателей. Не было зарегистрировано ни групповых заболеваний, ни вспышек инфекции ни среди детей, ни среди взрослых.