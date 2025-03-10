Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на рынке «Южный» в Омске полностью ликвидировали

Возгорание контейнеров со стройматериалами в Омске полностью потушено.

Главное управление МЧС по омской области сообщило о полной ликвидации пожара на рынке «Южный» в Омске. Там сегодня, 10 марта, рано утром загорелись контейнеры со стройматериалами.

В 08:58 огонь распространился по площади в 1 350 квадратных метров. На месте работали 44 человека и 7 единиц спецтехники. Ликвидация открытого горения произошла в 10:01. Ликвидация последствий пожара в 17:33.

О пострадавших по-прежнему не сообщается. По предварительным данным, в огне никто не пострадал. Сумму ущерба, как и причины пожара, пока не называют.