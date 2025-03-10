Пожар на рынке «Южный» в Омске полностью ликвидировали

Главное управление МЧС по омской области сообщило о полной ликвидации пожара на рынке «Южный» в Омске. Там сегодня, 10 марта, рано утром загорелись контейнеры со стройматериалами.
В 08:58 огонь распространился по площади в 1 350 квадратных метров. На месте работали 44 человека и 7 единиц спецтехники. Ликвидация открытого горения произошла в 10:01. Ликвидация последствий пожара в 17:33.
О пострадавших по-прежнему не сообщается. По предварительным данным, в огне никто не пострадал. Сумму ущерба, как и причины пожара, пока не называют.