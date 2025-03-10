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В Иркутской области водитель едва не погиб во время тушения пожара

Пламя охватило аккумулятор «Газели».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Попытка 66-летнего водителя самостоятельно потушить пожар едва не обернулась трагедией. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области, 9 марта 2025 на трассе Жигалово — Казачинское неожиданно вспыхнул автомобиль.

— Во время движения мужчина заметил густой дым, исходящий из-под капота его «Газели». Он немедленно остановился и обнаружил, что аккумулятор охвачен пламенем, — рассказывают в агентстве.

Пока сибиряк тушил пожар, получил ожоги и потерял сознание, сейчас находится в районной больнице, за его состоянием следят врачи. На место происшествия отправилось четыре спасателя на одной машине, к их приезду пламя поразило три квадрата. Причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 18-летний водитель без прав перевернулся на машине во время погони в Усолье.