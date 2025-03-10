В Иркутской области водитель едва не погиб во время тушения пожара

Пока сибиряк тушил пожар, получил ожоги и потерял сознание, сейчас находится в районной больнице, за его состоянием следят врачи. На место происшествия отправилось четыре спасателя на одной машине, к их приезду пламя поразило три квадрата. Причиной стало короткое замыкание электропроводки.