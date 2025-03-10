Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей в Ордынском районе

Сегодня, 10 марта, в Ордынском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около 13:30 водитель автомобиля «Skania» 1961 года рождения, двигаясь по автодороге К-17Р, выехал на встречную полосу при совершении обгона и столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗ», которым управлял водитель 1958 года рождения. После этого «Skania» столкнулся с автомобилем «Лада Калина» под управлением водителя 1977 года рождения.

В результате ДТП водитель грузового автомобиля «ГАЗ» скончался на месте. Водитель автомобиля «Skania» доставлен в медицинское учреждение.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.