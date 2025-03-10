С пермского собственника затонувшего танкера взыскивают 211 млн рублей

Иски поданы к ЗАО «Волгатранснефть» и пермскому ООО «Кама шиппинг», которые являются судовладельцами танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Сумма исковых требований сложилась из затрат муниципалитета на работы по ликвидации последствий разлива мазута.