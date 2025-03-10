Прошел 350 метров: 12-летний мальчик потерялся на льду Финского залива в Зеленогорске

— Приехавшие на вызов силовики выяснили, что юноша прошел по поверхности водоема около 350 метров. Не дожидаясь спасателей, они остановили его и увели с непрочного покрова на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась, — говорится в сообщении.