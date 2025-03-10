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Прошел 350 метров: 12-летний мальчик потерялся на льду Финского залива в Зеленогорске

Завершены поиски 12-летнего мальчика, потерявшегося на льду Финского залива.

Источник: Комсомольская правда

Днем 9 марта жительница Зеленогорска прогуливалась по Пионерской улице, откуда увидела, как на льду Финского залива без взрослых гуляет мальчик. Обеспокоенная женщина немедленно позвонила в экстренные службы и заявила о находившемся в опасности подростке. О подробностях ЧП сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

— Приехавшие на вызов силовики выяснили, что юноша прошел по поверхности водоема около 350 метров. Не дожидаясь спасателей, они остановили его и увели с непрочного покрова на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась, — говорится в сообщении.

Позже в правоохранительные органы поступила ориентировка. На пропажу тем утром мальчика заявила его мать, передав приметы. Горожанку успокоили и велели приехать в отдел, где ее ждал сын.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о пропавшем без вести в городе на Неве 13-летнем школьнике. Родители пояснили, что он перестал выходить на связь накануне, 9 марта. Однако поздним вечером о его местонахождении появилась информация.