Прошел 350 метров: 12-летний мальчик потерялся на льду Финского залива в Зеленогорске

Днем 9 марта жительница Зеленогорска прогуливалась по Пионерской улице, откуда увидела, как на льду Финского залива без взрослых гуляет мальчик. Обеспокоенная женщина немедленно позвонила в экстренные службы и заявила о находившемся в опасности подростке. О подробностях ЧП сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
— Приехавшие на вызов силовики выяснили, что юноша прошел по поверхности водоема около 350 метров. Не дожидаясь спасателей, они остановили его и увели с непрочного покрова на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась, — говорится в сообщении.
Позже в правоохранительные органы поступила ориентировка. На пропажу тем утром мальчика заявила его мать, передав приметы. Горожанку успокоили и велели приехать в отдел, где ее ждал сын.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о пропавшем без вести в городе на Неве 13-летнем школьнике. Родители пояснили, что он перестал выходить на связь накануне, 9 марта. Однако поздним вечером о его местонахождении появилась информация.