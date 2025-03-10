За организацию секты осудили жительниц Академгородка

Несмотря на запрет осуществления деятельности религиозного объединения на территории РФ, в 2020 году женщины арендовали помещение в Советском районе города, где проводили религиозные встречи с последователями вероучения, изучали и распространяли религиозную литературу, а также осуществляли «лечение» с использованием религиозных практик. При этом они убеждали граждан отказаться от общепринятых медицинских методов лечения.
Помимо этого, в период 2020/2022 годов, фигурантки осуществляли сбор денежных средств на обеспечение деятельности организации. Всего было собрано порядка 193 тыс рублей, рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции НСО.
Подсудимым назначено наказание 6 лет 8 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет.