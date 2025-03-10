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Бывшего директора аэропорта в Красноярском крае осудили за взятку

Экс-глава аэропорта «Норильск» осужден за передачу взятки.

Источник: Комсомольская правда

Бывший генеральный директор одного из крупнейших аэропортов Красноярского края осужден за дачу взятки. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как установил суд, в 2020—2021 годах генеральный директор аэропорта «Норильск» передал 250 тысяч рублей должностному лицу, отвечавшему за реконструкцию аэродрома, чтобы помочь ускорить приемку строительных работ и лоббировать интересы аэропорта.

Уголовное дело было заведено после проверки, проведенной прокуратурой. Суд установил, что экс-глава аэропорта заплатил взятку за то, чтобы рабочие моменты по реконструкции были решены быстрее, и строительные работы прошли без дополнительных проверок.

Суд признал бывшего директора виновным и приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит заплатить штраф в размере 5 миллионов рублей. Также суд решил оставить арест на денежные средства, находящиеся на счетах осужденного.

Ранее был вынесен приговор и в отношении сотрудника, который принимал взятку.