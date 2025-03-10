Бывшего директора аэропорта в Красноярском крае осудили за взятку

Суд признал бывшего директора виновным и приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит заплатить штраф в размере 5 миллионов рублей. Также суд решил оставить арест на денежные средства, находящиеся на счетах осужденного.