Бывшего директора аэропорта в Красноярском крае осудили за взятку

Бывший генеральный директор одного из крупнейших аэропортов Красноярского края осужден за дачу взятки. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Как установил суд, в 2020—2021 годах генеральный директор аэропорта «Норильск» передал 250 тысяч рублей должностному лицу, отвечавшему за реконструкцию аэродрома, чтобы помочь ускорить приемку строительных работ и лоббировать интересы аэропорта.
Уголовное дело было заведено после проверки, проведенной прокуратурой. Суд установил, что экс-глава аэропорта заплатил взятку за то, чтобы рабочие моменты по реконструкции были решены быстрее, и строительные работы прошли без дополнительных проверок.
Суд признал бывшего директора виновным и приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит заплатить штраф в размере 5 миллионов рублей. Также суд решил оставить арест на денежные средства, находящиеся на счетах осужденного.
Ранее был вынесен приговор и в отношении сотрудника, который принимал взятку.