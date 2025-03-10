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В бунтовавшей в 2024-м колонии под Волгоградом снова нашли нарушения

Проверку проводил заместитель прокурора области Александр Чубыкин, для устранения нарушений уже приняты меры прокурорского реагирования.

Отдельные нарушения законодательства обнаружились в ИК-19, расположенной в городе Суровикино, сообщают в прокуратуре Волгоградской области. Проверку проводил заместитель главы надзорного ведомства Александр Чубыкин.

В подробности в пресс-релизе не сообщаются, лишь уточняется, что речь идет о порядке отбывания наказания. Для устранения нарушений уже приняты меры прокурорского реагирования.

В колонии строгого режима, где содержатся впервые отбывающие наказание осужденные, заместитель облпрокурора осмотрел общежития для заключенных и производственные помещения, дисциплинарный корпус и столовую. Его сопровождал начальник регионального УФСИН Сергей Коновалов.

Александ Чубыкин обсудил итоги проверки с руководством территориального органа УИС и ИК-19, где в августе 2024 года взбунтовались заключенные. Начальник колонии Андрей Девятов, которого захватили бунтовщики, оставил после этого свой пост. Все о событиях тех дней мы собрали в одном сюжете.