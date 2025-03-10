В бунтовавшей в 2024-м колонии под Волгоградом снова нашли нарушения

Александ Чубыкин обсудил итоги проверки с руководством территориального органа УИС и ИК-19, где в августе 2024 года взбунтовались заключенные. Начальник колонии Андрей Девятов, которого захватили бунтовщики, оставил после этого свой пост. Все о событиях тех дней мы собрали в одном сюжете.