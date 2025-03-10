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В Сурхандарье мать решила продать своего шестого ребенка

В Джаркурганском районе Сурхандарьинской области произошло шокирующее преступление — мать шестерых детей решила продать своего ребенка, который появился на свет всего несколько дней назад. Об этой истории рассказал телеканал «Миллий».

Источник: Vaib.Uz

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину с уликами в момент получения ею 62 миллионов сумов за своего новорожденного младенца.

Суд признал женщину виновной по статье 135 Уголовного кодекса (торговля людьми) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Судя по всему, женщина решилась на этот отчаянный шаг не от хорошей жизни. Возможно, она воспитывала детей одна и не имела достаточных средств для содержания еще одного ребенка. Однако даже тяжелые жизненные обстоятельства не могут оправдать подобное преступление.