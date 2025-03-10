В Сурхандарье мать решила продать своего шестого ребенка

Судя по всему, женщина решилась на этот отчаянный шаг не от хорошей жизни. Возможно, она воспитывала детей одна и не имела достаточных средств для содержания еще одного ребенка. Однако даже тяжелые жизненные обстоятельства не могут оправдать подобное преступление.