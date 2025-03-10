ТАСС: в Малой Локне обнаружили тело Героя России Чебнева

Звание Героя России было присвоено ему за подвиг в Курской области в августе 2024 года. Подполковник 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня, удерживая позиции вблизи Суджи. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС. 18 августа ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление боевиков, обеспечили возможность для ВС РФ перебросить резервы.