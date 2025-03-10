ТАСС: в Малой Локне обнаружили тело Героя России Чебнева

«Сегодня обнаружили и забрали его из-под завалов здания в районе колонии», — сказал собеседник агентства.
Вдова Чебнева Ольга проинформирована о том, что тело ее мужа найдено.
Подполковник Чебнев на момент начала СВО на службе в армии уже не состоял, сам пришел в военкомат и мобилизовался. Он возглавил батальон и выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области. В 2022 году был награжден медалью Суворова, в 2023 году — медалью «За отвагу», в 2024 году — орденом Мужества.
Звание Героя России было присвоено ему за подвиг в Курской области в августе 2024 года. Подполковник 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня, удерживая позиции вблизи Суджи. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС. 18 августа ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление боевиков, обеспечили возможность для ВС РФ перебросить резервы.
Президент РФ Владимир Путин 6 марта встретился в Кремле с Ольгой Чебневой в день рождения ее погибшего мужа. Глава государства передал ей медаль «Золотая Звезда», которой Чебнев был удостоен посмертно за подвиг во время обороны Малой Локни.