Двое детей отравились хлором в бассейне в Купчино

Как стало известно «Фонтанке», после плавания в бассейне девятилетние мальчик и девочка начали жаловаться на кашель. Родители, обеспокоенные их состоянием, обратились за медицинской помощью. В больнице детям поставили диагноз «отравление газообразным хлором легкой степени». После осмотра и оказания помощи их отпустили домой.