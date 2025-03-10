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Двое детей отравились хлором в бассейне в Купчино

Двое детей получили отравление газообразным хлором во Фрунзенском районе. ЧП произошло 8 марта в одном из центров отдыха, расположенном на Южном шоссе, где семья с детьми посещала сауну с бассейном.

Как стало известно «Фонтанке», после плавания в бассейне девятилетние мальчик и девочка начали жаловаться на кашель. Родители, обеспокоенные их состоянием, обратились за медицинской помощью. В больнице детям поставили диагноз «отравление газообразным хлором легкой степени». После осмотра и оказания помощи их отпустили домой.

Позже дети были осмотрены педиатром, который подтвердил, что их состояние в норме, а легкие чистые. Администрация центра отдыха принесла семье извинения и вернула деньги за посещение. Родители написали расписку об отсутствии претензий.