Дело об обрушении дома на Гороховой расследовано. Судить будут главу жилкомсервиса

Шестиэтажный флигель обрушился в ночь на 20 декабря 2023-го. Петербуржцы, которые в нем жили, успели покинуть его до инцидента, поэтому никто не пострадал. Основную часть здания на Гороховой, 73, после обрушения также было решено расселить. Местные жители рассказывали, что не один год жаловались на состояние дома, просили признать его аварийным и провести капитальный ремонт, но до обрушения ситуация не двигалась с места.