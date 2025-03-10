Дело об обрушении дома на Гороховой расследовано. Судить будут главу жилкомсервиса

Шестиэтажный флигель обрушился в ночь на 20 декабря 2023-го. Петербуржцы, которые в нем жили, успели покинуть его до инцидента, поэтому никто не пострадал. Основную часть здания на Гороховой, 73, после обрушения также было решено расселить. Местные жители рассказывали, что не один год жаловались на состояние дома, просили признать его аварийным и провести капитальный ремонт, но до обрушения ситуация не двигалась с места.
После инцидента, в марте 2024-го, СК сообщал о возбуждении уголовного дела о халатности: по актуальной тогда версии правоохранителей, сотрудники жилищного агентства Адмиралтейского района, администрации района и жилищного комитета Петербурга не приняли необходимых мер для обеспечения безопасности здания, несмотря на его аварийное состояние.
Однако спустя год следователи пришли к другим выводам. Объявлено о завершении расследования уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).
«Следствием установлено, что фигурант, являясь на момент совершения преступления генеральным директором ООО “Жилкомсервис Адмиралтейского района” … достоверно знал о том, что строительные конструкции части данного здания находятся в аварийном состоянии, однако не обеспечил безопасность здания в процессе его эксплуатации и текущий ремонт дома», — сказано в пресс-релизе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
На момент обрушения руководителем жилкомсервиса был Дмитрий Крицкий. По версии следствия, его бездействие подвергло опасности жизнь и здоровье людей, живших во флигеле на Гороховой, 73.
На имущество Крицкого наложен арест, чтобы обеспечить за счет него возмещение ущерба.
Представители СК выразили уверенность, что собрано достаточно доказательств вины бывшего гендиректора. В ближайшее время рассмотрением дела займется суд.