«Мертвый якорь» убирают с берега у мыса Панагия

Он использовался при подъеме кормовой части танкера «Волгонефть-239».
Как пояснили в пресс-службе Оперштаба Кубани, якорь сыграл ключевую роль в процессе извлечения корпуса судна на сушу, где его затем разобрали на части. На данный момент часть конструкции уже вывезена.
Оставшиеся элементы вскоре отправят на переработку на Абинский ЭлектроМеталлургический завод. Разборка кормовой части судна была полностью завершена 7 марта.
Ранее «МК на Кубани» писал, что мэрия Анапы подала иск на 211 миллионов рублей из-за разлива нефти в Черном море.