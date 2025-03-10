Ослиное мясо на продажу: в Самаркандской области раскрыли нелегальный бизнес

Как сообщили в местном управлении экологии, инцидент произошел в кишлаке Шурак Каттакурганского района Самаркандской области. В ходе расследования выяснилось, что один из местных жителей организовал у себя дома нелегальную бойню, где на протяжении длительного времени забивал ослов и продавал их мясо.