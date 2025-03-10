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Ослиное мясо на продажу: в Самаркандской области раскрыли нелегальный бизнес

Vaib.uz (Узбекистан. 10 марта). В социальных сетях появилось шокирующее видео, на котором запечатлены останки от 10 до 15 ослов, выброшенные в один из каналов. Это вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание правоохранительных органов.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в местном управлении экологии, инцидент произошел в кишлаке Шурак Каттакурганского района Самаркандской области. В ходе расследования выяснилось, что один из местных жителей организовал у себя дома нелегальную бойню, где на протяжении длительного времени забивал ослов и продавал их мясо.

На данный момент незаконная деятельность полностью прекращена. В отношении нарушителя составлен административный протокол, а правоохранительные органы проводят правовую оценку его действий для принятия законных мер.

Зачем продают ослиное мясо?

Продажа ослиного мяса не новость. В Узбекистане нередко оказывается в кафе под видом говядины или конины. Ослиное мясо продают как более дешевую альтернативу — недобросовестные продавцы смешивают его с говядиной или бараниной, чтобы увеличить объем продукции и снизить себестоимость.

Кроме того, его используют для приготовления колбасных изделий — в подпольных цехах ослиное мясо могут использовать в качестве основы для различных мясных изделий. В Узбекистане было выявлено несколько таких случаев.

Однако важно понимать, что употребление нелегально забитого мяса несет серьезные риски для здоровья. Если животные не проходили ветеринарный контроль, в их мясе могут содержаться опасные инфекции и паразиты.