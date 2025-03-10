Крымчанка убила экс-супруга и закопала его тело в соседнем селе

Следствие установило, что 15 мая 2022 года женщина поссорилась с бывшим супругом, который пришел к ней выяснять отношения. Во время перепалки она ударила его камнем, от чего потерпевший скончался.
«Чтобы скрыть следы совершенного преступления, женщина со своим нынешним сожителем вывезли погибшего на территорию Перовского сельсовета. В поле сообщники нашли яму, куда сбросили тело, забросав его ветками и строительным мусором», — рассказали в Следственном комитете Республики Крым.
Сначала бывшая жена отрицала свою причастность к убийству. Но после тщательной следственной работы созналась. Тело убитого обнаружено. Свою вину фигурантка признала полностью.
Судом ей избрана мера в виде заключения под стражу. В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям ее сожителя.
Ранее 64-летний рецидивист из Керчи едва не зарезал насмерть супругу в пьяной ссоре и теперь пойдет в колонию.