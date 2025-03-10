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Крымчанка убила экс-супруга и закопала его тело в соседнем селе

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма будут судить 50-летнюю жительницу села Заречное за убийство бывшего супруга в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома республики.

Источник: РИА "Новости"

Следствие установило, что 15 мая 2022 года женщина поссорилась с бывшим супругом, который пришел к ней выяснять отношения. Во время перепалки она ударила его камнем, от чего потерпевший скончался.

«Чтобы скрыть следы совершенного преступления, женщина со своим нынешним сожителем вывезли погибшего на территорию Перовского сельсовета. В поле сообщники нашли яму, куда сбросили тело, забросав его ветками и строительным мусором», — рассказали в Следственном комитете Республики Крым.

Сначала бывшая жена отрицала свою причастность к убийству. Но после тщательной следственной работы созналась. Тело убитого обнаружено. Свою вину фигурантка признала полностью.

Судом ей избрана мера в виде заключения под стражу. В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям ее сожителя.

Ранее 64-летний рецидивист из Керчи едва не зарезал насмерть супругу в пьяной ссоре и теперь пойдет в колонию.