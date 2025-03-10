Петербуржец через суд доказал, что он не умер

У погибшего обнаружили паспорт заявителя, который он потерял еще в 2014 году. После этого документ восстановили в установленном законом порядке. Однако, вероятно, погибший до своей смерти пользовался паспортом бизнесмена. Жене предпринимателя пришлось подтверждать факт того, что ее муж жив, уточняет издание Neva.Today.