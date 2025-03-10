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Петербуржец через суд доказал, что он не умер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта, ФедералПресс. Суд в Северной столице «воскресил» уроженца Ленинграда, который якобы умер в 2018 году. Мужчина узнал об этом случайно, когда в 2024 году решил оформить загранпаспорт.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Параллельная жизнь Сергея выглядела так: в мае 2018 года он скончался в больнице в Ленинградской области от отравления неизвестным ядом, предположительно метадоном», — сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

У погибшего обнаружили паспорт заявителя, который он потерял еще в 2014 году. После этого документ восстановили в установленном законом порядке. Однако, вероятно, погибший до своей смерти пользовался паспортом бизнесмена. Жене предпринимателя пришлось подтверждать факт того, что ее муж жив, уточняет издание Neva.Today.