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Полыхающий мебельный цех потушили в Воронеже

Воронежские спасатели смогли ликвидировать масштабный пожар на улице Острогожской. Днем 10 марта там загорелся мебельных цех, пламя охватило более 400 квадратных метров площади.

В официальном телеграм-канале регионального управления МЧС сообщается, что локализовать пламя удалось в 15.34. В 16.46 было ликвидировано открытое горение. В 17.00 пожар был полностью ликвидирован, к работе приступили дознаватели МЧС России для определения причины загорания. Кадрами с места тушения пожара поделились воронежские спасатели.

В результате пожара огнем оказался уничтожен мебельный цех с находящейся там продукцией. Информации о пострадавших не поступало. Причину пожара предстоит установить экспертам.