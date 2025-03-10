Полыхающий мебельный цех потушили в Воронеже

В официальном телеграм-канале регионального управления МЧС сообщается, что локализовать пламя удалось в 15.34. В 16.46 было ликвидировано открытое горение. В 17.00 пожар был полностью ликвидирован, к работе приступили дознаватели МЧС России для определения причины загорания. Кадрами с места тушения пожара поделились воронежские спасатели.