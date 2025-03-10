«Вы убили самое дорогое»: в Казани прошли прения по делу вагоновожатой, сбившей мужчину

«В тот день я заходила к нему, но не застала его дома. Потом вернулась домой. Ночью я вскочила от крика: “Мама, помоги!”. Той же ночью у меня остановились часы, а потом я узнала, что он подписал контракт, а спустя несколько часов о том, что он погиб. Я плохого слова никогда от него не слышала, очень хороший был, добрый. Это же не кошка, не собака, как можно не заметить мужчину 180 сантиметров ростом?», — рассказала мать погибшего Ольга.