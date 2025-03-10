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На реке Сал в Ростовской области утонули мужчина и подросток

В Дубовском районе Ростовской области на реке Сал утонули мужчина и подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧМС по региону.

Источник: Коммерсантъ

По данным ведомства, 45-летний рыбак вместе с 13-летним мальчиком отправились на берег реки недалеко от хутора Веселый. Когда мальчик перестал отвечать на звонки, его родители начали беспокоиться и сообщили о происшествии.

Утром местные жители обнаружили вещи рыбаков на берегу, что вызвало подозрения. Спасатели Волгодонского поисково-спасательного подразделения МЧС России извлекли тела погибших из воды. Причины трагедии выясняются.

МЧС России предупреждает: в период оттепели выход на воду может быть опасным.