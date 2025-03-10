Серьезное ДТП в Челябинской области: много пострадавших, в том числе 5-летний ребенок

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на территории Каслинского района.
Все произошло вечером 10 марта. Предварительно известно, что на третьем километре дороги «Подъезд ко 2-му КПП Снежинска» неустановленная женщина, управляя Chevrolet Aveo, выехала на встречную полосу в разрешенном для данного маневра месте, где совершила столкновение с Daewoo Nexia, под управлением женщины 1988 года рождения. Последняя в тот момент не была пристегнута ремнем безопасности.
В результате водитель Daewoo от полученных травм скончалась на месте, ее четверо пассажиров, в том числе 5-летний ребенок, а также водитель Chevrolet доставлены в медицинское учреждение.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.