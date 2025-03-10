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Серьезное ДТП в Челябинской области: много пострадавших, в том числе 5-летний ребенок

Серьезное ДТП в Челябинской области: много пострадавших, в том числе 5-летний ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на территории Каслинского района.

Все произошло вечером 10 марта. Предварительно известно, что на третьем километре дороги «Подъезд ко 2-му КПП Снежинска» неустановленная женщина, управляя Chevrolet Aveo, выехала на встречную полосу в разрешенном для данного маневра месте, где совершила столкновение с Daewoo Nexia, под управлением женщины 1988 года рождения. Последняя в тот момент не была пристегнута ремнем безопасности.

В результате водитель Daewoo от полученных травм скончалась на месте, ее четверо пассажиров, в том числе 5-летний ребенок, а также водитель Chevrolet доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.