Серьезное ДТП в Челябинской области: много пострадавших, в том числе 5-летний ребенок

Все произошло вечером 10 марта. Предварительно известно, что на третьем километре дороги «Подъезд ко 2-му КПП Снежинска» неустановленная женщина, управляя Chevrolet Aveo, выехала на встречную полосу в разрешенном для данного маневра месте, где совершила столкновение с Daewoo Nexia, под управлением женщины 1988 года рождения. Последняя в тот момент не была пристегнута ремнем безопасности.