Севастополец сядет на 17 лет за попытку убийства военнослужащего

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным по статьям о госизмене, покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств. Его приговорили к 17 годам лишения свободы. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Также подсудимому назначен штраф в сумме 300 тысяч рублей, и ограничение свободы на срок один год.