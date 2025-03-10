Севастополец сядет на 17 лет за попытку убийства военнослужащего

По заданию украинских кураторов он должен был подорвать взрывное устройство в подъезде жилого дома военнослужащего ВС РФ.
«Установлено, что 30-летний житель г. Севастополя по заданию украинской спецслужбы изъял из тайника взрывное устройство, содержащее пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства массой около 630 граммов. А также электродетонатор, передатчик и приемник радиоуправляемого исполнительного устройства», — сказано в сообщении.
Взрывное устройство мужчина должен был привести в действие в подъезде жилого дома. По замыслам украинских кураторов, детонация должна была случиться, когда туда войдет военнослужащий ВС РФ.
Для этого подозреваемый поместил взрывчатку на газовую трубу около двери подъезда, но был задержан сотрудниками ФСБ.
Южный окружной военный суд признал мужчину виновным по статьям о госизмене, покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств. Его приговорили к 17 годам лишения свободы. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Также подсудимому назначен штраф в сумме 300 тысяч рублей, и ограничение свободы на срок один год.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее житель Крыма был осужден за передачу данных о военнослужащих России украинским спецслужбам.