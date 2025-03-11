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Сбивший 11 человек в Казани таксист употреблял наркотики

От прохождения лечения он отказывался.

Источник: Комсомольская правда

Таксист, сбивший 11 человек на остановке общественного транспорта в Казани, не раз привлекался к административной ответственности, в том числе за употребление наркотиков и отказ от прохождения лечения. Об этом сообщает МВД Татарстана.

Сейчас в отношении 29-летнего безработного жителя Казани завели уголовное дело по факту наезда на пешеходов. Часть из пострадавших проходят лечение в горбольнице № 7, троих человек после осмотра выписали.

Ранее кондуктор рассказала о первых минутах после того, как таксист сбил 11 человек.