В Омске только к вечеру полностью потушили пожар на «Южном» рынке

В ГУ МЧС сообщили о ликвидации последствий крупного пожара на «Южном» рынке по улице 1-я Путевая.
Напомним, рынок загорелся сегодня, 10 марта, ранним утром. Там вспыхнули уличные контейнеры со строительными материалами.
Первоначально на месте происшествия от МЧС России работали 44 человека, было задействовано 11 единиц спецтехники. Площадь возгорания составила более 1300 кв. метров.
Локализовать огонь удалось в 10:01, открытое горение было ликвидировано в 10:38. Однако полностью устранить последствия крупного пожара, как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, пожарным удалось только к 17:33. Все это время пепелище продолжало тлеть.
Причина ЧП и материальный ущерб устанавливаются. Сведений о пострадавших нет.