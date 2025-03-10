Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске только к вечеру полностью потушили пожар на «Южном» рынке

Пожарным пришлось ликвидировать не только огонь, но и последствия ЧП.

Источник: Комсомольская правда

В ГУ МЧС сообщили о ликвидации последствий крупного пожара на «Южном» рынке по улице 1-я Путевая.

Напомним, рынок загорелся сегодня, 10 марта, ранним утром. Там вспыхнули уличные контейнеры со строительными материалами.

Первоначально на месте происшествия от МЧС России работали 44 человека, было задействовано 11 единиц спецтехники. Площадь возгорания составила более 1300 кв. метров.

Локализовать огонь удалось в 10:01, открытое горение было ликвидировано в 10:38. Однако полностью устранить последствия крупного пожара, как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, пожарным удалось только к 17:33. Все это время пепелище продолжало тлеть.

Причина ЧП и материальный ущерб устанавливаются. Сведений о пострадавших нет.