В Омске только к вечеру полностью потушили пожар на «Южном» рынке

Локализовать огонь удалось в 10:01, открытое горение было ликвидировано в 10:38. Однако полностью устранить последствия крупного пожара, как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, пожарным удалось только к 17:33. Все это время пепелище продолжало тлеть.