Суд приговорил к 17 годам готовившего подрыв дома военного в Севастополе

«Коммерсантъ» писал, что бывшего матроса Судиловского задержали в марте 2024 года при попытке заложить радиоуправляемую бомбу на газовой трубе у подъезда многоквартирного дома в Севастополе. Мужчина рассказал, что Главное управление разведки Украины завербовало его месяцем ранее. Газета отмечала, что с представителями ГУР он сначала общался на политические темы, а потом взаимодействие перешло к шпионажу и подготовке теракта.