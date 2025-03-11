На воронежца напали в ломбарде

Мужчина вечером зашел в салон на улице Маршака. Там у него произошел конфликт с другим посетителем. В итоге словесная перепалка переросла в драку. И у избитого потерпевшего визави забрал куртку. В ней находились два мобильных телефона и 8000 рублей. А нападавший сбежал.