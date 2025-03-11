На воронежца напали в ломбарде

34-летний воронежец стал жертвой разбоя в ломбарде.
Мужчина вечером зашел в салон на улице Маршака. Там у него произошел конфликт с другим посетителем. В итоге словесная перепалка переросла в драку. И у избитого потерпевшего визави забрал куртку. В ней находились два мобильных телефона и 8000 рублей. А нападавший сбежал.
Но его личность установили, подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний рецидивист. За разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.