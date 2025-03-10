В Таганроге пожарные потушили экскаватор-погрузчик.

По предварительной информации ведомства, транспортное средство стояло на улице Толбухина. Неожиданно из экскаватора повалил дым, а затем техника резко загорелась. Клубы черного дыма за несколько секунд заполонили улицу. Вокруг горящего транспорта собралась толпа зевак, некоторые снимали произошедшее на телефон. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие на место экстренные службы незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут.