В Омске задержали серийных похитителей аккумуляторов

Полицейские Омска раскрыли серию краж аккумуляторных батарей из отечественных автомобилей. Сотрудники уголовного розыска задержали двоих подростков, причастных к трём похищениям аккумуляторов в Центральном округе города. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Первое заявление о краже поступило в ноябре 2024 года от владельца автомобиля марки «Лада». Мужчина рассказал, что оставил машину на ночь возле дома на улице Вавилова, а утром обнаружил открытый капот и пропажу аккумулятора. Два аналогичных случая произошли в конце февраля 2025 года — жертвами злоумышленников стали владельцы автомобилей «Жигули» и «Лада Самара». Общий ущерб составил 13 000 рублей.
Оперативники установили, что кражи совершили двое приятелей 16 и 17 лет. На допросе подростки признались, что искали машины без сигнализации и отдавали предпочтение автомобилям отечественного производства. Похищенные аккумуляторы они сдавали в пункт приёма металла, выручив 9 000 рублей.
По факту хищений возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Ведётся следствие.