В Омске задержали серийных похитителей аккумуляторов

Первое заявление о краже поступило в ноябре 2024 года от владельца автомобиля марки «Лада». Мужчина рассказал, что оставил машину на ночь возле дома на улице Вавилова, а утром обнаружил открытый капот и пропажу аккумулятора. Два аналогичных случая произошли в конце февраля 2025 года — жертвами злоумышленников стали владельцы автомобилей «Жигули» и «Лада Самара». Общий ущерб составил 13 000 рублей.