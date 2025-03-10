Под Ростовом в реке обнаружили тела двух погибших, включая подростка

В Ростовской области в реке обнаружили тела двух человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 10 марта.
По данным донского ведомства, тела нашли в реке Сал, которая находится на территории Дубовского района. На берег подняли тела взрослого и подростка. Прокуратура организовала проверку.
В ходе проверки правоохранителям необходимо дать оценку соблюдения требований федерального законодательства. Специалисты выясняют причины и обстоятельства трагедии. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.
Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, организованной следственными органами по данному факту.