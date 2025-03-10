Семья погибшего водителя из Башкирии получила два миллиона рублей в качестве компенсации

Прокуратура Татышлинского района Башкирии провела проверку в предприятии «ДОНАЭРОДРСТРОЙ» после несчастного случая на производстве, который унес жизнь водителя грузовика. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Инцидент произошел в мае прошлого года, и, как выяснилось, причиной трагедии стало халатное отношение к охране труда.
Прокуратура подала иск в суд, чтобы защитить интересы семьи погибшего — его супруги и двоих несовершеннолетних детей. В результате стороны пришли к мировому соглашению, по которому компания обязалась выплатить семье два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
На данный момент деньги уже перечислены, и семья получила положенную компенсацию.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.