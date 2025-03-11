Жительница Волгоградской области оштрафована за поведение в суде

Жительница Палласовки 18 февраля 2025 года пришла в Палласовский районный суд в состоянии алкогольного опьянения. Женщина должна была участвовать в судебном заседании. Она выказывала недовольство, нарушая порядок и создавая шум в фойе здания при регистрации на посту.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, пристав неоднократно требовал от женщины прекратить нарушение. Однако она не реагировала на замечания.
Мировой судья признал жительницу виновной по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ. Ей назначен штраф в размере 1000 рублей.
Решение не вступило в законную силу.