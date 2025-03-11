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Жительница Волгоградской области оштрафована за поведение в суде

В Палласовке женщину привлекли к административной ответственности за несоблюдение установленных в суде правил.

Жительница Палласовки 18 февраля 2025 года пришла в Палласовский районный суд в состоянии алкогольного опьянения. Женщина должна была участвовать в судебном заседании. Она выказывала недовольство, нарушая порядок и создавая шум в фойе здания при регистрации на посту.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, пристав неоднократно требовал от женщины прекратить нарушение. Однако она не реагировала на замечания.

Мировой судья признал жительницу виновной по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ. Ей назначен штраф в размере 1000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.